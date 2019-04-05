Президент Республики Арцах принял делегацию Ереванского государственного университета
Президент Республики Арцах Бако Саакян 5 апреля принял делегацию Ереванского государственного университета во главе с ректором Арамом Симоняном.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены разные вопросы, касающиеся сотрудничества между альма-матер двух армянских республик.
Во встрече приняли участие министр образования, науки и спорта Нарине Агабалян, другие должностные лица.
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