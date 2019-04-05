Российскую военную базу ЮВО в Гюмри посетил премьер-министр Армении Никол Пашинян

Российскую военную базу Южного военного округа, дислоцированную в Гюмри, 5 апреля посетила делегация Правительства Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, делегация, возглавляемая премьер-министром республики Николом Пашиняном, ознакомилась с жизнью и бытом военнослужащих в военном городке «Большая Крепость», посетила мемориальные комплексы «Холм Чести» и «Воинской Славы» в военном городке «Большая Крепость», музей воинской части и храм Святой мученицы царицы Александры.

Командование российского военного соединения ознакомило делегацию Правительства Армении с историей создания соединения, его структурой, современным вооружением и военной техникой.

В завершении визита правительственная делегация республики, а также представители Посольства Российской Федерации в Армении, Пограничного Управления ФСБ России в Армении, Генерального Консульства России в Гюмри и администрации Ширакской области возложили венки и цветы к памятникам советским воинам и дважды Герою Советского Союза генерал-лейтенанту Михаилу Калашникову.