Министры обороны стран СНГ проведут встречу в России 5 мая

Главы оборонных ведомств стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) 5 мая проведут встречу в РФ.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявил в пятницу председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ.

"5 мая на территории России состоится встреча министров обороны стран СНГ", - сказал Лебедев.

Он также сообщил, что уже в ближайшее время пройдет целый ряд мероприятий под эгидой СНГ, включая встречу глав правительств. "31 мая состоится заседание Совета глав правительств Содружества в Ашхабаде. В середине мая в Душанбе состоится встреча руководителей наших спецслужб, - информировал Лебедев. - Буквально через две недели состоится весенняя сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ, там будет участвовать делегация парламента Узбекистана, который совсем недавно присоединился к ней".

Среди прочих мероприятий он отметил намеченный к проведению 15-16 мая в Ашхабаде форум научной и творческой интеллигенции.