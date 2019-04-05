Азиатские индексы - 05-04-19
ТОКИО, 5 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 апреля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.38% и составил 21807.50 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.35% и составил 1625.75 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3246.57 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 29936.32 пункта.
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