Азиатские индексы - 05-04-19

ТОКИО, 5 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.38% и составил 21807.50 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.35% и составил 1625.75 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3246.57 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 29936.32 пункта.