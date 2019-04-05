Время в Ереване: 11:07:36,   5 Апрель

Азиатские индексы - 05-04-19


ТОКИО, 5 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.38% и составил 21807.50 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.35% и составил 1625.75 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3246.57 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 29936.32 пункта.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации