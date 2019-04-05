Канцлер Австрии выступил против новой отсрочки Brexit

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в настоящее время нет причин для очередной отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом глава австрийского правительства сообщил немецкой газете Straubinger Tagblatt.

"Мы, как Европейский союз, определили четкие сроки, и сейчас нет причин снова менять эти сроки. За исключением, если что-то изменится в самой Великобритании. Но пока до этого не дошло", - приводит слова Курца Австрийское агентство печати.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэйпопросила у Евросоюза отложить до 30 июня выход Соединенного Королевства из ЕС, о чем говорится в письме главы британского кабмина, направленном в пятницу председателю Европейского совета Дональду Туску и размещенном на сайте правительственной информации.