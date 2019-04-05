Дзюдоисты участвуют в Гран-При Анталии

Члены сборной Армении по дзюдо участвуют в очередном Гран-При.

Как передает «Арменпресс», в Гран-при, проходящем в Анталии, принимают участие Арсен Казарян (73 кг), Фердинанд Карапетян (73 кг) и Арсен Ханджян (100 кг).

В очередном Гран-При по дзюдо этого года, который проходит в Анталии, принимают участие 485 спортсменов из 75 стран.