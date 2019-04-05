Премьер-министр ознакомился с ходом ремонтных работ на улице Тиграна Меца в Гюмри, посетил компанию “Черкези дзор”

Премьер-министр Никол Пашинян на электропоезде прибыл в Гюмри из Еревана, где жители города встретили его с большим энтузиазмом и теплом. Премьер-министр побеседовал с жителями Гюмри, выслушал их проблемы и в их сопровождении посетил улицу Тиграна Меца рядом с железнодорожной станцией Гюмри, где проводятся ремонтные работы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, жители жилых домов возле улицы пожаловались премьер-министру на неудобства, вызванные строительными работами, и отметили, что вынуждены преодолевать ряд неудобств в случае снега и дождя, проходить по лужам и грязи. Премьер-министр Пашинян поинтересовался, подумали ли проектировщики и исполнители строительных работ о том, как жители должны ездить и ходить.

“Когда начинаем строительство, то должны думать об окружающей среде, а также обеспечивать необходимые условия для наших граждан. У нас есть градостроительные нормы, которые мы должны обеспечить, внедрить новую городскую культуру и обеспечить условия для граждан”, - сказал Никол Пашинян и потребовал, чтобы ответственные лица учитывали все это в будущем. “Пригласите архитекторов, тех, кто работает, и скажите, что когда начинаете строительство, то это не значит, что жизнь города должна остановиться. Должны быть обеспечены проезды и проходы”, - сказал премьер-министр. Мэр Гюмри сообщил, что строительные работы будут полностью завершены к 30 июня текущего года. В настоящее время ведутся работы как на улице, так и на тротуарах, а также проводится обновление инфраструктуры.

Затем Никол Пашинян посетил компанию “Черкези дзор” (“Ущелье черкеса”), которая занимается разведением и переработкой рыбы, а также производством икры форели. Премьер-министр прошелся по территории компании и ознакомился с производственным процессом. Было отмечено, что в последние годы 80% продукции было экспортировано в США, Россию, Беларусь и Казахстан. Компания в рамках новой инвестиционной программы планирует развивать нетрадиционное производство, увеличить инкубационное производство и расширить производство мальков.

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Ремонт улицы Тиграна Меца города Гюмри финансируется Европейским банком реконструкции и развития. Строительные работы улице протяженностью более 1 км начались 24 июля 2018 года. Запланированы замена бордюров, укладка асфальта и улучшение сети освещения на улице Тиграна Меца. По финансированию ЕБРР и Всемирного банка в Гюмри будет отремонтировано около 40 улиц. В рамках программы субвенций на 2019 год утверждены проекты по ремонту 5 улиц города Гюмри. В рамках проекта будет отремонтирована 5-километровая дорога и будет инвестировано 515,5 млн драмов, из которых 283,5 млн драмов из государственного бюджета.

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Компания также планирует реализовать проект по развитию туризма в “Ущелье черкеса” и построить эко-деревню в “Ущелье ивы” для развития агротуризма.