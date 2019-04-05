Премьер-министр Никол Пашинян осмотрел 104-й поселок домиков Гюмрийского автовокзала

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян во время визита в Гюмри осмотрел 104-й поселок домиков Гюмрийского автовокзала. Как передает «Арменпресс», премьер-министр ознакомился с бытовыми условиями местных жителей.

Премьер-министр призвал жителей 164 домиков в 104-м поселке автовокзала дождаться, пока вопросы о законности домиков и обязательствах по отношению к ним со стороны государства получат свои ответы.

“Вы говорите, чтобы мы ликвидировали эти домики, а потом говорите - приватизируем. Нужно понять, законны ли домики или нет, имеет ли государство обязательство перед вами, или нет”, - сказал Пашинян.

Из 164 домиков, находящихся в 104-м поселке домиков автовокзала, заселены 137.

Премьер-министр прибыл в Гюмри на новом скоростном электропоезде, прошелся по улице Тиграна Меца, обошел рыбный цех под названием “Черкези Дзор”, посетил автостанцию.