Очередная встреча глав МИД СНГ пройдет в Ашхабаде 10 октября

Очередное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ пройдет в Ашхабаде 10 октября. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев на расширенном заседании СМИД.

"Главы делегаций [на встрече в узком составе] обменялись мнениями по актуальным проблемам международной повестки дня и взаимодействию в рамках Содружества. По итогам состоявшейся дискуссии одобрен проект заявления в связи с 80-летием начала Второй мировой войны, принято протокольное решение о программе действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств СНГ", - сказал Лебедев.

"Было решено провести очередное заседание Совета министров иностранных дел 10 октября 2019 года в Ашхабаде накануне заседания Совета глав государств СНГ", - подчеркнул он.