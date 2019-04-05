В центре Тбилиси появится памятник бегемоту Беги

В Тбилиси решили установить памятник бегемоту Беги — столичная мэрия уже объявила конкурс на создание скульптуры, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



Инициатива мэрии приурочена к четвертой годовщине разрушительного наводнения, унесшего жизни более 20 человек. В ночь на 14 июня 2015 года сильный ливень и оползень вызвали наводнение в ущелье реки Вере. Тогда в центре Тбилиси были затоплены улицы и дороги, зоопарк, парк «Мзиури». Сотни семей остались без крыши над головой. Нанесенный столице ущерб оценили в 90 миллионов долларов.



Наводнение полностью уничтожило нижнюю часть зоопарка. Почти половина питомцев погибли, некоторые животные оказались на улице. Снимки бегемота Беги, прогуливающегося по площади Героев после трагических событий, облетели мировые СМИ. Впоследствии образ Беги стал символом сплоченности жителей города, которые участвовали в устранении последствий стихии.

