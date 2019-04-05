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Никол Пашинян обсудил в Гюмри вопрос строительства нового автовокзала


Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время визита 5 апреля посетил и городской автовокзал Гюмри.

Как передает «Арменпресс», на автовокзале премьер-министр Пашинян ознакомился с условиями перевозок пассажиров. Вместе с министром транспорта, связи и информационных технологий Акопом Аршакяном и владельцем компании, обслуживающей пассажирские перевозки на автовокзале Мартуном Григоряном Никол Пашинян обсудил существующие проблемы и вопрос строительства нового автовокзала.

Премьер-министр прибыл в Гюмри на новом скоростном поезде, прошелся по улице Тиграна Меца, совершил экскурсию по  рыбному цеху под названием “Черкези Дзор” и посетил 102-ю российскую военную базу.




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