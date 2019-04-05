В Австрии успешно испытали воздушное такси

В Вене прошли первые испытания автономного воздушного такси EHang 216. Аэромобиль успешно совершил несколько взлетов и посадок с пассажирами на борту на футбольном поле венского стадиона "Дженерали арена", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Вполне реально, что в 2025 году воздушные такси начнут летать в Австрии. Развитие этой технологии идет очень быстро и технически они работают отлично", - отметил на презентации министр транспорта, инноваций и технологий Австрии Норберт Хофер.

Производство аэромобилей китайской компании EHang взял на себя китайско-австрийский авиационный концерн FACC, который готовит воздушное транспортное средство к серийному производству. "Первые серийные воздушные машины мы начнем производить в Австрии во второй половине года", - заверил генеральный директора FACC Роберт Махтлингер. Аэромобили сначала будут поставляться в Азию, откуда поступило уже несколько сотен заказов.

Беспилотный летательный аппарат EHang 216 стоит порядка €300 тыс., в нем установлены два пассажирских кресла и место для багажа. Максимальная скорость транспортного средства составляет около 160 км/ч. Дальность полета - от 70 до 80 км.