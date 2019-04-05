Число жертв наводнений в Иране превысило 70 человек, сообщили СМИ

Число погибших в результате наводнений в Иране превысило 70 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Mehr.

Ранее сообщалось о 62 погибших.

В то же время глава организации судебной медицины Ирана Ахмад Шоджаи сообщил агентству Fars, что число погибших в результате наводнений составляет 67 человек.

Стихия, нагрянувшая спустя несколько дней после того, как 21 марта в Иране отпраздновали новый год, затронула десятки тысяч жителей и, по данным иранских СМИ, порядка 1,9 тысячи городов и деревень в стране. Из-за наводнений, ставших следствием обильных осадков, во многих провинциях Ирана были размыты дороги, повреждены инфраструктура и дома, транспорт, а также нарушено транспортное сообщение.