Спикер НС Армении провел прощальную встречу с послом Чехии

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян принял 5 апреля Чрезвычайного и Полномочного посла Чешской Республики в РА Петра Микиску, завершающего свою миссию в Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, глава парламента высоко оценил почти семилетнюю дипломатическую деятельность посла в РА, отметив, что сегодняшний уровень армяно-чешского тесного сотрудничества – итог также его работы. Свидетельство тому и периодические взаимные визиты на самом высоком уровне, существующая двусторонняя прочная договорно-правовая база.

А.Мирзоян подчеркнул важность дальнейшего расширения межпарламентского сотрудничества на различных уровнях и форматах. Отмечено, что имеющиеся тесные политические связи необходимо укрепить также активной деятельностью, в частности, в культурной и экономической сферах. Затронуты реформы в постреволюционной Армении.

Глава законодательного органа оценил усилия г-на Микиски по ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, выразив надежду, что окончательное завершение процесса не даст себя долго ждать.

Посол в свою очередь заверил, что после ратификации Соглашения Сенатом Чехии процесс ратификации документа в Палате депутатов задействован и вскоре следует ожидать его окончательного утверждения. Г-н Микиска представил работу, проделанную им для упрочения армяно-чешских связей, отметив, что и дальнейшей деятельностью внесет вклад в развитие двусторонних отношений. Он сообщил, что продолжит дипломатическую деятельность в Грузии, заверив, что не упустит возможности посещать ставший ему родным Ереван.

А.Мирзоян пожелал послу дальнейших успехов и плодотворной деятельности.