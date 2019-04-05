Президент Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых Национальным собранием

Президент Армении Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых НС. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата Президента Армении.

Президент подписал законы О внесении изменений в Закон “Об образовании”, “О внесении дополнений и изменений в Закон “О государственных пенсиях””, “О ратификации Закона “Временного соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, направленного на формирование зоны свободной торговли””, о ратификации “Соглашения между Правительством Республики Армения и Правительством Республики Мальта о сотрудничестве”, о ратификации “Соглашения о либерализации, поощрении и защите инвестиций Республики Армения и Японии”, о ратификации “Соглашения о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе”.