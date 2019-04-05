Время в Ереване: 11:07:36,   5 Апрель

“Просвещенная Армения" ввела в обращение проект закона О внесении изменений в Закон РА “О государственных пенсиях”


“Просвещенная Армения" ввела в обращение проект закона О внесении изменений в Закон РА “О государственных пенсиях”

Как сообщили «Арменпресс» в партии “Просвещенная Армения", проектом дается решение проблемы постельных больных, а также находящихся за рубежом пенсионеров, которые, согласно действующему регулированию, могут получать полагающуюся им пенсию в течении срока не более одного года.

Для обсуждения пакета проектов профильной комиссии НС назначена постоянная комиссия НС по здравоохранению и социальным вопросам.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации