“Просвещенная Армения" ввела в обращение проект закона О внесении изменений в Закон РА “О государственных пенсиях”

Как сообщили «Арменпресс» в партии “Просвещенная Армения", проектом дается решение проблемы постельных больных, а также находящихся за рубежом пенсионеров, которые, согласно действующему регулированию, могут получать полагающуюся им пенсию в течении срока не более одного года.

Для обсуждения пакета проектов профильной комиссии НС назначена постоянная комиссия НС по здравоохранению и социальным вопросам.