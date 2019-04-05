В Черном море начались учения Украины и НАТО

Украина и страны-члены НАТО начали в пятницу в Черном море совместные учения Sea Shield ("Морской щит - 2019"). Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба миссии Украины при НАТО в Twitter.

По информации представительства, многонациональные морские учения будут проходить в Черном море с 5 по 13 апреля.

"Четырнадцать румынских военных кораблей и шесть военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции с участием 2200 военнослужащих выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. В частности, предусматриваются учения, обмен информацией и заходы в порты акватории.