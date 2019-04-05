Спектакль “Самоубийца” пополнит репертуар Русского театра

Пьеса “Самоубийца” Николая Эрдмана, написанная в 1982 году, будет представлена на сцене Русского драматического театра им. К. С. Станиславского в Ереване. Автор постановки - Нора Григорян.

Как передает «Арменпресс», премьеры спектакля намечены на 6,7 апреля.

При жизни Эрдмана пьеса не издавалась и не ставилась. Впервые она была поставлена в Московском Театре сатиры, но после премьеры показ спектакля был запрещен.

Советский человек лишен свободы, и он не в состоянии принимать решения о том, как жить и даже умирать, как хочется самому. В основе пьесы лежат отношения между личностью и властями, борьба за свободу личности. В пьесе затронута тема “маленького человека, с которой любители искусства знакомы из произведений Гоголя, Чехова, Достоевского и других выдающихся русских писателей.

“Маленький человек” борется с преследованиями, с уничтожением личности. Художник спектакля - Артур Арутюнян, художник костюмов - Инесса Севунц, постановщик танцев - Ара Асатурян.