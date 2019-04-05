ООН призвала к строительству плавающих городов

Плавающие города позволят человечеству избежать глобального затопления в результате изменения климата. Об этом заявила в четверг заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, выступая на мероприятии в организации по теме достижения целей устойчивого развития.

"Наши подходы к вопросам развития и влияния городов на окружающую среду нуждаются в переосмыслении, - сказала она. - Плавающие города могут стать одним из новых инструментов в нашем арсенале ",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В результате климатических изменений увеличивается риск затопления городов", - констатировала представитель всемирной организации. Она призвала "строить для людей, а не автомобилей, строить города, которые не окажутся под водой в результате подъема уровня моря". "Плавающие города помогут нам стать менее уязвимыми перед изменениями климата, так как постоянные в них здания будут подниматься вместе с уровнем моря", - аргументировала Мохаммед.