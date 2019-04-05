Путин и Эрдоган проведут встречу с российско-турецкими деловыми кругами

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган 8 апреля проведут встречу с российско-турецкими деловыми кругами в Москве, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Пройдет совместная встреча Путина и Эрдогана с представителями российско-турецких деловых кругов в Александровском зале (Кремля)", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

После переговоров лидеры отправятся в Большой театр, где, как напомнил Ушаков, состоится церемония открытия перекрестных годов культуры и туризма. "На этой церемонии президенты выступят с приветственным словом", - сказал Ушаков.