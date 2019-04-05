Состоялась встреча Зограба Мнацаканяна с представителями армянской общины Эфиопии

4 апреля состоялась встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, находящегося с официальным визитом в Аддис-Абебе, с представителями армянской общины Эфиопии.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, поблагодарив за теплый прием, министр Мнацаканян подчеркнул важность армянской общины в общественно-политической жизни Эфиопии и отметил ее роль, как связующего звена в отношениях между двумя странами. Глава МИД РА высоко оценил роль немногочисленной, но активной армянской общины Эфиопии в деле сохранения национальной идентичности, отметив важность активизации контактов и связей с родиной.

«На протяжении всего визита мы чувствовали то глубокое уважение, которое испытывают к армянам в этой стране. Армяне - это тот народ, который всегда крепко стоял на ногах, создавал богатство для себя и общин в которой проживали. Вы это подтверждаете на деле. И источником той уверенности, которую мы испытываем, является каждый армянин, который создает подобную хорошую репутацию. Я благодарен вам, что мы испытываем эту уверенность здесь в Эфиопии. Мы решительно настроены на усиление отношений между нашими странами. Именно вы являетесь первыми послами Армении в Эфиопии», - отметил министр.

Глава внешнеполитического ведомства Армении представил армянской общине Эфиопии приоритеты внешней политики Армении и программу развития правительства, которая направлена на продвижение экономики основанной на сфере инноваций, высоких технологий и креативного образования.

Коснувшись приоритетов внешней политики Армении, министр ИД представил подходы и принципиальную позицию Армении по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Перед встречей с представителями армянской общины Эфиопии глава внешнеполитического ведомства посетил Армянскую апостольскую церковь Святого Георгия в Аддис-Абебе.