Время в Ереване: 11:07:36,   5 Апрель

Зурабишвили: Грузия должна занять место Британии в ЕС


Грузия должна воспользоваться выходом Великобритании из Евросоюза, чтобы продвинуться в своей интеграции, ведущей к членству в ЕС. Так считает президент страны Саломе Зурабишвили, слова которой приводит агентство Bloomberg.

«Мы смотрим на сложившуюся ситуацию с намерением извлечь из нее максимальную пользу», — сказала глава государства. По мнению Зурабишвили, логика заключается в том, что к стране, которая последовательно движется в направлении Европы, нельзя относиться хуже, чем к стране, которая постепенно удаляется от нее,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

«Европа всегда добивалась прогресса благодаря серьезным кризисам».

Президент считает, Грузия должна воспользоваться моментом, который может наступить в случае Brexit-а, чтобы «толкнуть дверь» в ЕС.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации