Зурабишвили: Грузия должна занять место Британии в ЕС

Грузия должна воспользоваться выходом Великобритании из Евросоюза, чтобы продвинуться в своей интеграции, ведущей к членству в ЕС. Так считает президент страны Саломе Зурабишвили, слова которой приводит агентство Bloomberg.



«Мы смотрим на сложившуюся ситуацию с намерением извлечь из нее максимальную пользу», — сказала глава государства. По мнению Зурабишвили, логика заключается в том, что к стране, которая последовательно движется в направлении Европы, нельзя относиться хуже, чем к стране, которая постепенно удаляется от нее,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



«Европа всегда добивалась прогресса благодаря серьезным кризисам».



Президент считает, Грузия должна воспользоваться моментом, который может наступить в случае Brexit-а, чтобы «толкнуть дверь» в ЕС.



