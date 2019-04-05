Иметь на границе Армении предсказуемый механизм формирования цен на газ: в Москве состоялось 19-е заседание Армяно-Российской межправительственной комиссии

4 апреля в Москве под руководством сопредседателей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Российской Федерацией - вице-премьера РА Мгера Григоряна и министра транспорта РФ Евгения Дитриха состоялось 19-е заседание Армяно-Российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Как сообщили «Арменпресс» в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна, с армянской стороны приняли участие министр образования и науки Араик Арутюнян, министр транспорта, связи и информационных технологий Акоп Аршакян и первый заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Гарегин Баграмян.

В начале заседания сопредседатели отметили, что в результате совместной работы соответствующих ведомств двух стран, решения предыдущего заседания в целом были выполнены.

В ходе заседания межправительственной комиссии были обсуждены возможности развития двустороннего сотрудничества в сферах высоких технологий, радиоэлектронной промышленности, транспорта, безопасности пищевых продуктов, здравоохранения, образования и науки. Сопредседатели подчеркнули, что необходимо уделить особое внимание развитию сферы туризма, которая является значимым направлением армяно-российского торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. С этой целью была отмечена важность программы мероприятий по сотрудничеству соответствующих ведомств.

В ходе заседания сопредседатели с удовлетворением констатировали положительную динамику торговли между Арменией и Россией, отметив, что стороны продолжат совместную работу по расширению сотрудничества. Товарооборот между двумя странами по итогам 2018 года составил около 2 млрд долларов США и увеличился на 11,2% по сравнению с 2017 годом.

Была особо подчеркнута идея создания Армяно-Российского бизнес-совета, что, по словам сопредседателей, будет способствовать углублению эффективного сотрудничества бизнес-сообществ двух стран, а также послужит платформой для рассмматривания вопросов повестки и проблем, стоящих перед бизнесом. Была достигнута договоренность о создании института заместителей сопредседателей, который будет представлять бизнес-сообщество. Обе стороны приветствовали договоренность о создании Армяно-Российского инвестиционного фонда в сфере высоких технологий, подчеркнув роль Евразийского банка развития в этом процессе.

Сопредседатели придали особую важность развитию межрегионального сотрудничества и организации ежегодного армяно-российского межрегионального форума.

В результате переговоров с российской стороной был зафиксирован прогресс в вопросе устранения проблем преподавания армянского языка как родного и обязательного предмета для армянских школьников в российских общеобразовательных школах. Была достигнута договоренность о том, что Министерство просвещения РФ, заинтересованные органы управления образованием РФ и Министерство образования и науки РА окажут содействие развитию преподавания армянского языка в общеобразовательных организациях РФ, находящихся в местах компактного армянского населения, как родного языка и обязательного учебного предмета.

Российская сторона в ходе заседания сообщила, что с целью увеличения пропускной способности КПП “Верхний Ларс”, планирует в 2019 - 2021гг. осуществить программу реконструкции Верхнего Ларса.

Был затронут также вопрос поставок природного газа в Армению, было отмечено, что необходимо разработать формулу, которая позволит иметь стабильный и предсказуемый механизм формирования цены на газ на границе с Арменией.

На заседании межправительственной комиссии была достигнута и договоренность о том, что российская сторона предпримет шаги по изменению указанной в миграционных картах цели без выезда из страны.

Согласно договоренности, российская сторона также проведет работы по ускорению процесса законодательных изменений по взаимному признанию водительских прав в ходе осуществления трудовой деятельности.