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Делегация во главе с Араратом Мирзояном выедет в Катар


Делегация во главе с председателем НС А. Мирзояном с 6 по 10 апреля выедет в Государство Катар для участия в работе 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в составе делегации - председатель постоянной комиссии НС по вопросам региональной и евразийской интеграции Микаел Мелкумян, заместитель председателя постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам Анна Карапетян, руководитель фракции “Мой шаг”  Лилит Макунц, заместитель председателя постоянной комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта Ованнес Ованнисян, депутаты НС Србуи Григорян, Шаке Исаян и руководитель-генеральный секретарь  аппарата НС Тигран Галстян.




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