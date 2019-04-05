В Кремле поддержали призывы Трампа к сокращению трат на оружие и призвали к конкретике

В Кремле позитивно оценили призывы президента США Дональда Трампа договориться о сокращении военных расходов, однако отметили необходимость их формализации.

"Любой призыв в пользу разоружения заслуживает внимания, высокой оценки, но очень важно, чтобы этот призыв не ограничивался декларациями, а был бы конвертирован в конкретные, сформулированные, положенные на бумагу и доведенные по официальным каналам до собеседников инициативы и предложения", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Песков отметил, что пока формализованных предложений Москве не поступало.

Ранее президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ выразил надежду на переговоры с Китаем и Россией о сокращении расходов на вооружение. "Между нами, Россией и Китаем, мы все тратим сотни миллиардов долларов на оружие, в том числе ядерное, это нелепо", - сказал он. По словам Трампа, три страны "могут объединиться и прекратить расходы (на вооружение - ИФ) и тратить на что-то более продуктивное".