Первая частная лунная миссия "Берешит" получила фотографии поверхности Луны после выхода на ее орбиту и подготовила коллективный "портрет" Земли и спутницы нашей планеты. Об этом сообщает заместитель Йоав Ландсман, ведущий инженер в космическом стартапе SpaceIL.

"Мы получили две фотографии с высоты в 500 километров во время выхода на орбиту Луны. На них видна обратная сторона спутника! Небольшой розовый диск на одном из этих снимков – это Земля", — пишет израильский специалист в своем микроблоге,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Израильский аппарат "Берешит" был успешно выведен в космос в конце февраля на борту ракеты Falcon 9.

По текущим планам SpaceIL, посадка произойдет 11 апреля, за день до дня космонавтики.