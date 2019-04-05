СМИ: французский аукционный дом выставил на торги трон Наполеона

Трон Наполеона выставлен на торги во Франции. Они пройдут 7 апреля в Фонтенбло, исторической резиденции французских монархов, где весной 1814 года отрекшийся от престола император прощался со своей гвардией.

До сих пор считалось, что у Наполеона было пять тронов. Один из них находился во дворце Тюильри, другой - в его любимом замке Сен-Клу, третий в Сенате, где он остается по сей день, четвертый в Законодательном корпусе (ныне - Национальное собрание), пятый - в мэрии Парижа.

Начальная цена за шестое императорское кресло - €80 тыс. История лота документирована. В конце XIX века американский филантроп Майкл Генри де Янг передал этот трон Наполеона в дар Музею изобразительных искусств в Сан-Франциско,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Три любовных письма, которые Наполеон Бонапарт отправил своей супруге Жозефине, проданы на аукционе во Франции более чем за 510 тысяч евро, сообщает аукционный дом Drouot.

Самым дорогим стало письмо, которое будущий император написал в 1796 году во время своей итальянской кампании. Один из участников торгов приобрел его за 221 тысячу евро.