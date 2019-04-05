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В Румынии заявили о намерении перейти к евро в 2024 году


Румыния поставила цель перейти к евро к 2024 году. Об этом заявил в пятницу министр финансов Румынии Эуджен Теодорович перед началом встречи Еврогруппы и неформальной встречи министров финансов Евросоюза в румынской столице.

"Румыния поставила ясную цель [перехода к евро] на 2024 год, - сказал Теодорович. - Даже если мы готовы по определенным критериям, все же решение принимается на европейском уровне. У Румынии в этом смысле есть очень хорошо обоснованный план. В прошлом году в декабре правительство одобрило этот план перехода к евро. Мы придерживаемся его, выполняем условия, как всегда это делали",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 




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