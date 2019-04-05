Директору ООО “Спайка” предъявлено обвинение. КГД представляет подробности

В результате неотложных оперативно-розыскных и следственных мероприятий, предпринятых сотрудниками следственного управления КГД по раскрытию преступлений коррупционного характера, раскрыт случай неуплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом “Арменпресс” сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД.

Так, руководство ООО “Спайка” из различных европейских государств, не являющихся членами ЕАЭС : из Польши, Бельгии, в 2014-2015 гг. приобретало сыр, груши, яблоки, китайскую капусту, помидоры и другие товары, подлежащие перевозке и импорту в Республику Армения, которые, в течение периода с 01.01.2015 по 11.01.2016 г., через Грузию импортировались в Республику Армения. При импорте партий указанных товаров с таможенной границы Грузии в Республику Армения таможенным органам Грузии представлялись реальные наименования, вес, стоимость упомянутых товаров, страна происхождения, документы, содержащие сведения об организациях - поставщиках и покупателях и другие реальные данные, в том числе - инвойсы. Однако, при ввозе указанных товаров в Республику Армения, таможенным органам РА представлялись уже фальшивые документ. Якобы ввезенные товары представляли из себя исключительно товары, освобожденные от уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, а в качестве импортирующей организации выступало ООО “Гринпродукт”, управляемое дирекцией ООО “Спайка”.

В результате, импортируемые из разных зарубежных организаций товары были растаможены в Армении под видом товаров, освобожденных от исчисления и уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость.

Таким образом, на основании экспертного заключения, только в период с 01.01.2015 по 11.01.2016 гг. ООО ”Спайка”, применяя вышеуказанный теневой метод, не заявляя о ввезенных в Республику Армения товарах в установленном законом порядке, вместо них, представляя таможенным органам ложные сведения на имя ООО “Гринпродукт”, не являющиеся основанием для расчета налога, пошлины и других обязательных платежей, и преследуя цель неуплаты налога, пошлины и других обязательных платежей, в госбюджет не уплатило пошлины и налоги в размере 7 036 666 312 драмов РА.

За совершение этого общественно опасного деяния 4 апреля 2019 года Давиду Венгеровичу Казаряну было предъявлено обвинение по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса РА.

Давид Казарян не был задержан КГД, следователь следственного управления КГД 04.04.2019 г. представил ходатайство в суд первой инстанции общей юрисдикции города Еревана об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Давида Венгеровича Казаряна. Рассмотрение ходатайства назначено на 05.04.2019г.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается, предпринимаются необходимые оперативно-розыскные, следственные, а также процессуальные меры по персонализации действий каждого лица, ставшего участником вышеуказанной преступной деятельности, а также уточнению окончательного размера ущерба, причиненного государству.