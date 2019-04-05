Сирийская промышленность остро нуждается в квалифицированных специалистах, их отсутствие на рынке труда - главное препятствие на пути возрождения производства. Об этом заявили директоры крупных государственных предприятий, расположенных в промышленной зоне Телль-Курди в провинции Риф-Дамаск.

До войны эта территория считалась промышленным ядром едва ли не всей Сирии, здесь работали больше 1 тыс. заводов, производивших любые товары - от белья до автомобилей. Во время войны боевики вывезли отсюда все, что смогли вывезти, а остальное - взорвали,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Восстановить промышленный кластер в кратчайшие сроки - дело государственной важности, правительство Сирии обозначило его в числе важнейших приоритетов, и первые 70 предприятий здесь уже начали работать.

В приоритете - восстановление предприятий и пищевой промышленности. Дамасский завод по производству сладостей "Сафир" свой продукцией обеспечивал половину земного шара. Сейчас восстановлены всего два цеха.

"В сутки мы производим около 4 тыс. коробок готовой продукции, всего у нас на заводе трудятся 80 рабочих. Основные трудности связаны с санкциями и нехваткой рабочих рук, особенно квалифицированных. Мы ждём, когда из-за рубежа вернутся квалифицированные кадры", - рассказывает начальник производства компании Нидаль аль-Атт.