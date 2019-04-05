Никола Пашиняна возмутило неутешительное состояние улицы Тиграна Меца в Гюмри

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил недовольство неутешительным состоянием улицы Тиграна Меца в Гюмри. Как передает «Арменпресс», премьер-министр прошел по этой улице после приезда в Гюмри.

Никол Пашинян поинтересовался у мэра Гюмри Самвела Баласаняна, почему ремонтируемая улица находится в состоянии, неблагоприятном для передвижения.

“Когда-то люди жаловались, что Гюмри не строят, сейчас жалуются, что строят, значит, что-то не так. Большая часть стройплощадок Армении превращена в мусорные свалки”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр призвал мэра решить проблему посредством проведения рабочего совещания архитекторов и ответственных за ремонт улицы.

“Пригласите архитекторов, тех, кто работает и скажите, что когда проводится строительство, это не означает, что жизнь города должна остановиться. Передвижение нужно обеспечить. Этим путем должны проходить свадьбы”,- отметил премьер.