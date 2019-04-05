В Южной Корее объявлен режим ЧС в связи с пожаром

Южнокорейское правительство объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в стране в пятницу из-за массового пожара, охватившего пять городов и уезды вдоль северо-восточного побережья страны, сообщает "Ренхап".

Возгорание, как полагают, началось на обочине в городе Косон провинции Канвондо, примерно в 160 километрах от Сеула. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на соседние районы, поглотив Сокчо, Каннын и Тонхэ.

По словам пожарных, со всей страны на борьбу с огнем направлено более 870 пожарных машин, около 13 тыс. сотрудников спасательных служб работают с вечера четверга, чтобы сдержать пожар и помочь эвакуации.

В результате пожара уже сгорело 385 гектаров леса. Огонь уничтожил, по крайней мере, 300 домов и зданий в Косоне, Сокчо и Канныне, заявили власти,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Перекрыты автомобильные и железные дороги, закрыты 52 школы и другие общественные объекты.