Мэй запросила у Евросоюза отсрочки Brexit до 30 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила у Евросоюза отложить до 30 июня выход королевства из ЕС. Об этом говорится в письме главы британского кабмина, направленном в пятницу председателю Европейского совета Дональду Туску и размещенном на сайтеправительственной информации.

"Правительство Великобритании предлагает, чтобы этот период [переговоров в рамках статьи 50 Лиссабонского договора о ЕС] был продлен до 30 июня 2019 года", - отмечается в письме.

Депутаты Палаты общин 29 марта в третий раз отклонили проект сделки, который Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами. Таким образом, британский парламент не выполнил условие Евросоюза, который согласился отсрочить Brexit до 22 мая, если Палата общин на прошлой неделе одобрила бы сделку,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Теперь, в соответствии с решением предыдущего саммита стран ЕС, Лондон до 12 апреля должен выйти из сообщества без сделки, если не представит Брюсселю альтернативных вариантов реализации Brexit. Экстренный саммит ЕС, на котором будет обсуждаться Brexit, запланирован на 10 апреля.