В апелляционном суде продолжается рассмотрение жалобы на продление срока ареста Роберта Кочаряна еще на два месяца

В апелляционном уголовном суде Армении продолжается рассмотрение жалобы, представленной группой защиты второго президента Армении Роберта Кочаряна против решения суда первой инстанции о продлении срока ареста еще на два месяца.

По сообщению «Арменпресс», в ходе судебного заседания 5 апреля сторона защиты продолжит представлять жалобу.

Заседание проходит под председательством судьи Рузанны Барсегян.

15 февраля суд первой инстанции рассмотрел и удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы о продлении срока ареста Роберта Кочаряна еще на два месяца.

Кочарян обвиняется по части 1 статьи 300.1 и части 2 части 4 статьи 311 Уголовного кодекса РА за свержение конституционного строя РА и получение взятки в особо крупных размерах.