На конституционный суд нет политического давления: Грайр Товмасян

Председатель Конституционного суда РА Грайр Товмасян ничем не связан и заверяет, что на них не оказывается какого-либо политического давления.

Как передает «Арменпресс», об этом Товмасян сказал в беседе с журналистами в Конституционном суде, касаясь вопроса об оказывании на них давления.

“Уверяю, на 100% - ничего подобного не существует. Это первое условие эффективной деятельности КС. Ноль зависимости от любого явления, от любого лица”, - отметил председатель Конституционного суда.

Он добавил, что для него существует Священная книга – Конституция.

Говоря о своих предпочтительных кандидатах в члены КС, Товмасян подчеркнул, что для него важно, чтобы они соответствовали всем требованиям закона, были бы достигшими 40 лет, с высшим юридическим образованием и т. д.

“Не я решаю с кем мне работать, решают президент РА, правительство, общее собрание судей. В этом плане у КС нет предпочтительного кандидата”,-сказал он.