Стоимость билетов на премьерный показ фантастического фильма "Мстители. Финал" (Avengers: Endgame) в США на интернет-аукционе eBay доходит до $25 тыс. Об этом сообщил телеканал CBS.

Жители США, которые заранее приобрели билеты на премьеру, отмечает телеканал, решили подзаработать и продавать их на онлайн-аукционах в сотни, если не в тысячи, раз дороже номинальной стоимости в районе всего $15.

Как отмечает телеканал, один из билетных спекулянтов на eBay просит уже $25 тыс. за два билета на показ фильма в кинотеатре города Рино (штат Невада). При этом торги начались с $15 тыс.

В настоящее время самые дешевые билеты на eBay начинаются с $750 за пять штук. Их обладатели смогут посетить кинотеатр в штате Иллинойс, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Официально продажи билетов на фильм, который выходит в американский прокат 25 апреля, начались в среду, 3 апреля, и CBS не исключает дальнейшего повышения цен на них.

В мировой прокат фильм Энтони и Джо Руссо выйдет 24 апреля. Главные роли в картине исполняют Бри Ларсон, Скарлетт Йоханссон, Карен Гиллан, Крис Эванс, Крис Хемсворт и другие.