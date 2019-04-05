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Комитет министров Совета Европы принял решение об исполнении Арменией взятых на себя обязательств


4 апреля Комитет министров Совета Европы в рамках мониторинговых процессов, действующих в отношении Армении, принял решение о выполнении Арменией взятых перед организацией обязательств.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии  МИД Армении, отныне мониторинг выполнения Арменией своих обязательств будет осуществляться посредством “периодического мониторинга ситуации сотрудничества с Арменией”, что фактически заменяет формат так называемого “постчленского”  мониторинга. Это решение Комитета министров политическое послание Армении, положительная оценка происходящим в стране демократическим изменениям.

В ходе обсуждений государства - члены высоко оценили осуществляемые правительством Армении шаги в направлении верховенства права, защиты прав человека и укрепления демократии.




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