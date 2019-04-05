Комиссия НС вынесла положительное заключение по проекту оказания помощи гражданам, пострадавшим во время событий 1 марта

Постоянная комиссия НС по государственно-правовым вопросам дала положительное заключение законопроекту о предоставлении помощи лицам, пострадавшим в результате событий 1-2 марта 2008 г. в Ереване, авторами которого являются вице-спикеры НС Ален Симонян и Лена Назарян. Как сообщает «Арменпресс», проект получил положительное заключение комиссии и был включен в повестку пленарных заседаний НС.

Проект на обсуждение членов комиссии представила вице-спикер НС Лена Назарян.

До вынесения положительного заключения по проекту выступил содокладчик Сисак Габриелян. Он уточнил, что законом регулируются действия, связанные с предоставлением помощи лицам, пострадавшим во время событий 1-2 марта 2008 года в Ереване, в результате действий по разгону акций протеста после президентских выборов 19 февраля 2008 года. Право на получение возмещения имеет лицо, получившее статус правопреемника погибшего вследствие травмы во время указанных событий, в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным кодексом РА, а также лицо, здоровью которого во время этих действий был причинен тяжкий или средней тяжести вред.