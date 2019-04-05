Лена Назарян и Ален Симонян предлагают оказать содействие пострадавшим во время событий 1 марта 2008 года

Члены парламентской фракции “Мой шаг”, вице-спикеры НС Ален Симонян и Лена Назарян разработали проект о содействии лицам, пострадавшим во время событий 1-2 марта 2008 года в Ереване. Он направлен на восстановление гражданского согласия и нарушенных конституционных прав граждан. Как передает «Арменпресс», в постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам проект представила соавтор Лена Назарян.

"Проект изначально был о возмещении ущерба, причиненного жизни или здоровью людей в результате событий 1-2 марта 2008 года в Ереване. Однако мы несколько недель обсуждали его с правительством, и согласились с предложением правительства изменить проект и сделать его “проектом о поддержке лиц, пострадавших во время событий 1-2 марта 2008 года в Ереване”. Думаю, что принятие проекта имеет общественное, политическое значение, поскольку он созвучен созданию тех возможностей, которые предусмотрены в рамках переходного правосудия, которые направлены на восстановление доверия к государственным институтам и гражданского согласия. Проект направлен на восстановление нарушенных конституционных прав граждан”, - представила Назарян.

Она отметила, что после этих событий, за 11 лет пострадавшие лица не удостоились должного внимания, на протяжении многих лет были проигнорированы, и, потеряв родных, до сих пор сталкиваются с серьезными социальными, медицинскими и психологическими проблемами. По мнению Назарян, это одна из причин, почему нужно принять проект.

Она отметила, что в прошлом, на самом деле, государство оказывало содействие, но был дифференцированный подход к полицейских и к гражданам. “Я получила справки, подтверждающие, что были семьи пострадавших, которые получили и получают большую поддержку в виде пособий. Однако есть люди, которые не получили никакой поддержки, не считая частных пожертвований, например, для решения вопросов похорон. Этот дифференцированный подход неприемлем”, - сказала вице-спикер и подчеркнула, что проект направлен на восстановление справедливости.