Встреча председателей Конституционных судов Германии и Армении приведет к укреплению двустороннего правового сотрудничества

По приглашению Конституционного суда РА с официальным визитом в Армению прибыла делегация во главе с председателем Конституционного суда ФРГ Андреасом Фоскуле.

Как передает «Арменпресс», председатель Конституционного суда Армении Грайр Товмасян встретился с находящимся в составе делегации заместителем председателя суда и председателем первого Сената Штефаном Харбартом, судьями суд и руководителем аппарата суда.

Целью визита является укрепление дальнейшего двустороннего правового сотрудничества и обмен опытом в сфере осуществления конституционного правосудия.

Грайр Товмасян отметил, что Армения многое может позаимствовать из опыта, накопленного в сфере конституционного правосудия Германией.

“Мои контакты с немецкими юристами длятся уже два десятилетия. После каждого общения я могу констатировать, что чему-то научился и я благодарен за это. Мы изучаем опыт и решения различных судов разных стран, например, решения Европейского суда, внутригосударственное законодательство, и заверяю, что первое государство, судебную практику которого мы изучаем, - это Германия. Эта встреча является для нас еще одной возможностью для обмена опытом и совместного обсуждения различных вопросов”, - сказал председатель Конституционного суда РА.

Андреас Фоскуле подчеркнул, что сильная парламентская система, сильный Конституционный суд и связь между ними им очень близки.

“Для нас это очень важное условие мира, свободы и благополучной жизни граждан в стране. Подобные процессы всегда находятся в движении, стремятся вперед и, несомненно, этому будут способствовать и предстоящие здесь наши переговоры и обсуждения”, - подчеркнул председатель Конституционного суда ФРГ.

Фоскуле отметил, что Армения одна из тех стран региона, от которых есть чему научиться, например, как вести осторожную, разумную политику с самыми разными соседями и партнерами.

В ходе визита предусмотрены официальные и рабочие встречи.