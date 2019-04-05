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Стрельба в административном районе Малатия–Себастия: человек, получивший огнестрельное ранение доставлен в больницу


5 апреля в 8:00 в полицейское отделение Малатии поступило сообщение о том, что возле дома 90 по улице Андраника прозвучали выстрелы. Как сообщили «Арменпресс»  в информационном управлении по информации Полиции Армении, выехавшая на место оперативная группа выяснила, что 57-летний мужчина стрелял в 40-летнего жителя здания.

Последний получил огнестрельные ранения.

Стрелявшего мужчину сотрудники полиции по подозрению в попытке убийства привели в отделение полиции. Получивший огнестрельное ранение гражданин доставлен в медицинский центр “Астхик”.

Обстоятельства выясняются.




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