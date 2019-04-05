WP: в Boeing признали наличие еще одного сбоя ПО на самолетах 737 MAX

Корпорация Boeing признала наличие еще одного сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post (WP).

"Мы принимаем меры для того, чтобы полностью избавиться от этой относительно незначительной проблемы, и у нас уже есть решение", - приводит издание заявление компании. При этом источники в Boeing, говорившие на условиях анонимности, сказали WP, что речь идет о сбое, который представляет критическую угрозу для безопасности полетов. Согласно этим данным, именно из-за обнаружения второй проблемы с ПО компания не смогла в установленные сроки предоставить его обновление на рассмотрение Федеральному авиационному управлению США,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.