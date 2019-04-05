Глава МИД Армении представил комиссару Африканского союза по экономическим вопросам широкую повестку реформ правительства Армении

Находящийся с официальным визитом в Эфиопии министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 4 апреля встретился с комиссаром Африканского союза по экономическим вопросам Виктором Харрисоном. Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи министра иностранных дел Армении сопровождал постоянный представитель Международной организации Франкофонии в Африканском союзе и Экономической комиссии ООН по вопросам Африки Бубакар Иса Абдурахман.

Зограб Мнацаканян представил собеседникам приоритеты внешней и экономической политики Армении, в которых важное место занимает также и тесное сотрудничество со странами Африканского континента, и полноценно используется потенциал международной организации Франкофонии. В этом контексте глава МИД подчеркнул важность начала своего первого визита на африканский континент именно с Аддис-Абебы, которая является штаб-квартирой Африканского союза.

По словам Зограба Мнацаканяна, Армения, как председательствующая на саммите Франкофонии, предпринимает шаги в направлении повышения и укрепления роли Международной организации Франкофонии и в других международных и региональных организациях. В этом контексте состоялся обмен мнениями вокруг перспектив расширения сотрудничества между Африканским союзом и Международной организацией Франкофонии и совместных шагов в этом направлении.

Глава МИД Армении представил широкую повестку осуществляемых правительством Армении реформ, в которой особое значение придается стимуляции экономики развитием сфер высоких технологий, инноваций и креативного образования. В связи с этим Зограб Мнацаканян отметил, что, с целью стимулирования эффективного диалога с эфиопскими партнерами в сфере высоких технологий в состав возглавляемой им делегации вошли и представители ведущих ИТ-компаний Армении, которые на состоявшихся встречах уже представили свои достижения в этой сфере и наметили практические шаги по внедрению и распространению успешного опыта Армении на африканском континенте.