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Апрель 2019 года в американском штате Колорадо объявлен “Месяцем информирования о геноциде”


Губернатор штата Колорадо США Джаред Полис подписал декларацию об объявлении апреля 2019 года “Месяцем информирования о геноциде”. В декларации в числе других геноцидов упоминается и  геноцид армян.

Как передает «Арменпресс», комитет “Ай Дата”  США сообщает, что эта декларация  - призыв к преступникам, которые до сих пор отрицают преступление против человечества, она подчеркивает важность образования по вопросам геноцида.




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