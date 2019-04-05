Апрель 2019 года в американском штате Колорадо объявлен “Месяцем информирования о геноциде”

Губернатор штата Колорадо США Джаред Полис подписал декларацию об объявлении апреля 2019 года “Месяцем информирования о геноциде”. В декларации в числе других геноцидов упоминается и геноцид армян.

Как передает «Арменпресс», комитет “Ай Дата” США сообщает, что эта декларация - призыв к преступникам, которые до сих пор отрицают преступление против человечества, она подчеркивает важность образования по вопросам геноцида.