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Трамп считает, что США, Китай и Россия могли бы вместе сократить расходы на оборону


Президент Дональд Трамп считает, что США, Китай и Россия могли бы договориться о сокращении расходов на оборону и потратить эти средства на что-то другое.

"США, Китай и Россия, все мы вкладываем миллиарды долларов в оружие, включая ядерное, что смехотворно. Я думаю, что в этом нет никакого смысла", - сказал глава Белого дома во время встречи в Белом доме с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Три страны могут вместе собраться и прекратить эти траты, расходовать их на что-то более продуктивное для достижения долгосрочного мира", - отметил он.

По словам Трампа, диалог о сокращении расходов на производство вооружений "может стать вторым этапом" после заключения торгового соглашения с Китаем.

 

 




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