Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП Венесуэлы на 25%
Экономика Венесуэлы потеряет в 2019 году от 18% до 30%, а скорее всего 25%, ситуацию в 2020 году прогнозировать невозможно из-за неопределённости в стране, считает Всемирный банк. Он опубликовал доклад о ситуации в странах Латинской Америки и Карибского региона.
"На 2019 Всемирный банк оценивает потери ВВП Венесуэлы в диапазоне 18-30%. Прогноз по динамике ВВП на 2020 год для Венесуэлы не определён из-за большой неопределенности по поводу будущей экономической ситуации", - гласит доклад,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
При этом базовый прогноз предполагает снижение ВВП Венесуэлы в 2019 году на 25%.
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