Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж будет выслан из посольства Эквадора в Лондоне в течение "нескольких часов или дней". Об этом организация сообщила в четверг на своей странице в Twitter со ссылкой на источники в Эквадоре.

"Высокопоставленный источник в Эквадоре сообщил WikiLeaks, что Джулиан Ассанж будет выслан из посольства Эквадора в течение нескольких часов или дней", - указано в сообщении. Кроме того, как отмечает WikiLeaks, Эквадор и Великобритания заключили соглашение об аресте Ассанжа,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Позже в МИД Эквадора назвалисообщения о высылке Ассанжа из посольства слухами.

Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище. Так основатель WikiLeaks пытался избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.