Армен Саркисян принял делегацию, возглавляемую председателем Конституционного суда Германии

Президент республики Армен Саркисян встретился с председателем Федерального Конституционного суда и второго Сената Федеративной Республики Германия Андреасом Фоскуле и возглавляемой им делегацией.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата Президента Армении, в ходе встречи Президент Армен Саркисян высоко оценил роль Германии и немецких экспертов в осуществлении реформ законодательного поля Армении.

Собеседники отметили важность продолжения сотрудничества между двумя странами не только в правовой плоскости, но и в научной, образовательной и экономической сферах. Они подчеркнули, что между Арменией и Германией существует большой потенциал для расширения отношений и углубления сотрудничества.