Время в Ереване: 11:07:36,   5 Апрель

Задержан директор компании “Спайка”. КГД пока не сообщает подробностей


Задержан директор компании “Спайка” Давид Казарян. Как сообщает «Арменпресс», об этом в этом в беседе с  Tert.аm сказал председатель КГД  Давид Ананян. Он также подтвердил, что следственное управление КГД провело проверки в компании.

”Арменпресс”  попытался уточнить подробности  задержания. Из управления по информации и связям с общественностью КГД РА сообщили, что на данный момент ничего не могут добавить, пообещав позже распространить сообщение.




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