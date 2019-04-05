Задержан директор компании “Спайка”. КГД пока не сообщает подробностей

Задержан директор компании “Спайка” Давид Казарян. Как сообщает «Арменпресс», об этом в этом в беседе с Tert.аm сказал председатель КГД Давид Ананян. Он также подтвердил, что следственное управление КГД провело проверки в компании.

”Арменпресс” попытался уточнить подробности задержания. Из управления по информации и связям с общественностью КГД РА сообщили, что на данный момент ничего не могут добавить, пообещав позже распространить сообщение.