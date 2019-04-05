Трамп заявил, что США и Китай могут достичь торгового соглашения в течение месяца

Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах с Китаем в Вашингтоне по торговым разногласиям удалось добиться прогресса.

"Мы очень близки к тому, чтобы заключить сделку. Это не значит, что она уже существует, поскольку ее еще нет, но мы, безусловно, подошли к ней намного ближе", - казал американский президент. Он отметил: "Думаю, что в течение следующих четырех недель, возможно, раньше или позже, чего бы это ни стоило, может быть объявлено о чем-то монументальном",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Председатель КНР Си Цзиньпин также считает, что на переговорах удалось серьезно продвинуться по тексту торгового соглашения с США, которое обсуждается на двухсторонних переговорах.

"Председатель КНР Си Цзиньпин в послании своему американскому коллеге Дональду Трампу заявил, что по тексту китайско-американского торгово-экономического соглашения был достигнут существенный прогресс", - сообщило агентство "Синьхуа".

Устное послание китайского руководителя на встрече с Д.Трампом передал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах. Он также отметил достигнутый прогресс.